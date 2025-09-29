Ucraina | Putin ordina coscrizione obbligatoria per 135mila russi tra ottobre e dicembre

Mosca, 29 set. (Adnkronos) - Dal primo ottobre al 31 dicembre, 135.000 persone di età compresa tra 18 e 30 anni saranno chiamate al servizio militare in Russia. Il presidente Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla coscrizione dei cittadini per il servizio militare da ottobre a dicembre 2025. In conformità con il decreto, soldati, marinai, sergenti e sottufficiali, il cui termine del servizio militare è scaduto, devono essere congedati dal servizio militare. Annunciando la leva obbligatoria autunnale, il 22 settembre Vladimir Tsimlyansky, vice capo della Direzione Generale per l'Organizzazione e la Mobilitazione dello Stato Maggiore delle Forze Armate Russe, aveva dichiarato che la stessa non è collegata all'Operazione Militare Speciale e che le reclute presteranno servizio solo all'interno della Federazione Russa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Putin ordina coscrizione obbligatoria per 135mila russi tra ottobre e dicembre

In questa notizia si parla di: ucraina - putin

