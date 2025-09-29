Ucraina pioggia di droni e missili A Kiev 4 morti

La guerra in Ucraina. Oggi ancora pioggia di droni e missili. 4 le vittime nella capitale Kiev. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

ucraina pioggia di droni e missili a kiev 4 morti

