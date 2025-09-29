L’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea resta uno dei dossier più complessi e divisivi a Bruxelles, ma il presidente del Consiglio europeo António Costa starebbe lavorando a un piano per oltrepassare il veto di Viktor Orbán. A rivelarlo è Politico, che cita cinque diplomatici e funzionari europei rimasti anonimi. Secondo le indiscrezioni, Costa avrebbe fatto pressioni direttamente sui leader dell’Ue sia durante il suo recente “tour des capitales”, con tappe in varie capitali europee, sia nei colloqui bilaterali a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “L’allargamento è una priorità importante per il presidente del Consiglio europeo – riferisce un funzionario –. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ucraina nell’Ue, Politico: Costa lavora a un piano per superare il veto di Orbán