Ucraina morti e feriti nei raid russi Contromisure in Danimarca

29 set 2025

Ancora missili sull’Ucraina: 4 le vittime a Kiev. In Danimarca, dopo l’allarme per droni non identificati, si preparano contromisure. Servizio di Vito D’Ettorre e Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

