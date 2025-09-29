Ucraina Kellogg | Da Trump ok a Kiev ad attacchi a lungo raggio in Russia

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inviato speciale degli Stati Uniti in  Ucraina Keith Kellogg, nel corso di un’intervista a Fox News, ha risposto in maniera affermativa a chi gli chiedeva se la posizione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump fosse quella che che l’Ucraina possa condurre attacchi a lungo raggio all’interno del territorio russo. “La risposta è sì, bisogna usare la capacità di colpire in profondità, non esistono santuari”, ha detto Kellogg. Cremlino, Tomahawk? Nessuna arma magica cambierà situazione fronte. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, è intervenuto spiegando come la Russia valuta le dichiarazioni relative alla possibile fornitura di missili Tomahawk da parte degli Stati Uniti a Kiev. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina kellogg da trump ok a kiev ad attacchi a lungo raggio in russia

© Lapresse.it - Ucraina, Kellogg: “Da Trump ok a Kiev ad attacchi a lungo raggio in Russia”

In questa notizia si parla di: ucraina - kellogg

Zelensky a Roma incontra inviato Usa per Ucraina Kellogg

Stiamo con l’Ucraina, la parte giusta della storia, dice il generale Kellogg

Ucraina, Zelensky riceve Kellogg a Kiev: «Colloquio produttivo, ringrazio Trump». Poi annuncia il cambio al vertice del governo

Ucraina, gli Usa sfidano Mosca. Kellogg: "Trump ha autorizzato Kiev per attacchi a lungo raggio" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha autorizzato l'Ucraina a lanciare attacchi a lungo raggio contro la Russia ... Secondo affaritaliani.it

ucraina kellogg trump okZelensky vede Trump, l’inviato Kellogg e i vertici Fmi a margine dell’Assemblea Onu - Il presidente ucraino vede Georgieva a New York, focus su asset russi congelati. Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Kellogg Trump Ok