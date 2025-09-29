Ucraina Kellogg | Da Trump ok a Kiev ad attacchi a lungo raggio in Russia

L’inviato speciale degli Stati Uniti in Ucraina Keith Kellogg, nel corso di un’intervista a Fox News, ha risposto in maniera affermativa a chi gli chiedeva se la posizione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump fosse quella che che l’Ucraina possa condurre attacchi a lungo raggio all’interno del territorio russo. “La risposta è sì, bisogna usare la capacità di colpire in profondità, non esistono santuari”, ha detto Kellogg. Cremlino, Tomahawk? Nessuna arma magica cambierà situazione fronte. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, è intervenuto spiegando come la Russia valuta le dichiarazioni relative alla possibile fornitura di missili Tomahawk da parte degli Stati Uniti a Kiev. 🔗 Leggi su Lapresse.it

