Ucraina il piano di Putin per spegnere Kiev Zelensky aspetta missili Tomahawk

Ildifforme.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Russia vuole ‘spegnere’ l’Ucraina. Mosca ha colpito con raid pesantissimi – una pioggia di missili e droni – provocando 4 morti e decine di feriti. L’attacco, uno dei più massicci dell’anno, ha colpito edifici civili e infrastrutture. Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l’obiettivo della Russia è mettere in crisi il sistema . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ucraina piano putin spegnereIl piano di Putin. Esasperare l'Europa per avere l'Ucraina - Da Bloomberg al governo italiano, molti pensano che lo sconfinamento in Polonia ed Estonia (e forse i cyber attacchi agli aeroporti) siano la strategia del ... Da huffingtonpost.it

ucraina piano putin spegnereCaccia, tank e missili: ecco il piano di Putin per chiudere la guerra in Ucraina - Un piano pluriennale che mira a estendere il conflitto oltre l’Ucraina fino al 2030 ... Riporta ilgiornale.it

