Ucraina ex membro della Rada Igor Lutsenko | Mercenari più numerosi dei soldati ucraini in arrivo nuove reclute da Africa e America Latina

A detta di Igor Lutsenko, ex membro della Rada ed ex militare, la carenza di uomini avrebbe portato alcune brigate delle Forze armate ucraine a reclutare mercenari stranieri, facendoli entrare clandestinamente oltre il confine In base a testimonianze giunte dall'Ucraina, alcune brigate dell'e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, ex membro della Rada Igor Lutsenko: “Mercenari più numerosi dei soldati ucraini, in arrivo nuove reclute da Africa e America Latina”

