Ucraina ex membro della Rada Igor Lutsenko | Mercenari più numerosi dei soldati ucraini in arrivo nuove reclute da Africa e America Latina
A detta di Igor Lutsenko, ex membro della Rada ed ex militare, la carenza di uomini avrebbe portato alcune brigate delle Forze armate ucraine a reclutare mercenari stranieri, facendoli entrare clandestinamente oltre il confine In base a testimonianze giunte dall'Ucraina, alcune brigate dell'e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: ucraina - membro
Donald Trump, «L'Ucraina non riavrà la Crimea, né diventerà membro Nato. Putin? Potrebbe non volere l'accordo»
A fine agosto, nel bel mezzo della notte, un razzo ha colpito l’edificio residenziale a Kyiv dove si trova la Casa Giovanile di SOS Villaggi dei Bambini Ucraina. Sette giovani, tra i 16 e i 23 anni, e un membro dello staff si trovavano all’interno dell’edificio in qu - facebook.com Vai su Facebook
Intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu la premier Giorgia Meloni ha parlato anche della Russia e del conflitto in Ucraina. La premier ha ribadito la condanna dell'aggressione russa: "La Federazione Russa, membro permanente del Consiglio di Sicure - X Vai su X
Ucraina, ex presidente del parlamento Andriy Parubiy ucciso a colpi di pistola - L'ex presidente della Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, Andriy Parubiy, è stato ucciso in una sparatoria a Leopoli. Segnala tg24.sky.it
Ucraina, ucciso Parubiy, ex presidente parlamento ucraino - L’ex presidente della Verkhovna Rada (il parlamento ucraino), Andriy Parubiy, 54 anni, è stato ucciso a Leopoli, colpito otto volte da un uomo che si spacciava per un corriere di Glovo: ad affermarlo ... Secondo tg24.sky.it