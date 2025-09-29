Ucraina e Russia | una guerra senza vincitori tra ottimismi e realtà sul campo
Un titolo, quello dell’editoriale del Financial Times firmato da Yuval Noah Harari — «Perché l’Ucraina sta vincendo la guerra» — che suona oggi fin troppo ottimista, proprio mentre il Cremlino riprende a bombardare con ferocia le principali città ucraine. E anche lo scenario ipotizzato da Donald Trump all’Onu, con la prospettiva di una piena riconquista da parte di Kiev dei territori perduti, appare lontano dalla realtà agli occhi degli analisti militari. Lo stesso generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore a Londra, ha definito l’operazione nel Kursk un errore pagato con troppe vite umane. Kiev, durante l’estate, ha dovuto cedere terreno sul fronte orientale per evitare perdite più gravi, segno che la controffensiva non ha prodotto i risultati sperati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: ucraina - russia
Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra
Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì
Ucraina, Zelensky spera nei negoziati con Mosca a Istanbul | Russia: "Nessun miracolo"
#Ucraina Nella notte attacchi della Russia con 595 droni e 48 missili: Kiev è stato il principale bersaglio. Tra i 4 morti, una bambina di 12 anni; 40 i feriti. Mosca afferma di aver colpito obiettivi militari. La Polonia schiera i caccia come misura difensiva preventi - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina Nella notte attacchi della Russia con 595 droni e 48 missili: Kiev è stato il principale bersaglio. Tra i 4 morti, una bambina di 12 anni; 40 i feriti. Mosca afferma di aver colpito obiettivi militari. La Polonia schiera i caccia come misura difensiva preventi - X Vai su X
Guerra Ucraina Russia, Kellogg: "Trump ha autorizzato Kiev a attacchi lungo raggio". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kellogg: 'Trump ha autorizzato Kiev a attacchi lungo raggio'. Come scrive tg24.sky.it
Ucraina, pioggia di missili da Russia. Avvistati droni vicino a siti militari danesi. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, pioggia di missili da Russia. Scrive tg24.sky.it