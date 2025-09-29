Un titolo, quello dell’editoriale del Financial Times firmato da Yuval Noah Harari — «Perché l’Ucraina sta vincendo la guerra» — che suona oggi fin troppo ottimista, proprio mentre il Cremlino riprende a bombardare con ferocia le principali città ucraine. E anche lo scenario ipotizzato da Donald Trump all’Onu, con la prospettiva di una piena riconquista da parte di Kiev dei territori perduti, appare lontano dalla realtà agli occhi degli analisti militari. Lo stesso generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore a Londra, ha definito l’operazione nel Kursk un errore pagato con troppe vite umane. Kiev, durante l’estate, ha dovuto cedere terreno sul fronte orientale per evitare perdite più gravi, segno che la controffensiva non ha prodotto i risultati sperati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ucraina e Russia: una guerra senza vincitori, tra ottimismi e realtà sul campo