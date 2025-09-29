UCI Cinemas lancia le nuove CineFans per risparmiare ma è polemica | pioggia di commenti velenosi

UCI Cinemas ha deciso di fare alcune modifiche ad una delle sue promozioni più amate. Scopriamo cosa è cambiato oggi. Grandi polemiche per l’UCI Cinemas. In un momento sempre più particolare per il mondo del cinema, che punta più sui remake che sulle nuove produzioni, diventa di fondamentale importanza incentivare le persone a venire al cinema attraverso delle promozioni. La nota catena di sale cinematografiche aveva ben pensato non molto tempo fa di immettere sul mercato delle card che dessero a chi li compra la possibilità di aver un tot di serate al cinema ad un prezzo molto conveniente. Uci Cinemas (ANSA) – Game-Experience. 🔗 Leggi su Game-experience.it

