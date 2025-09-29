Ucciso in piazza XX Settembre a Bologna condanna a 16 anni

Bologna, 29 settembre 2025 – La Corte di assise di Bologna ha condannato a 16 anni un guineano di 26 anni accusato dell' omicidio di Mamadou Sangare, coetaneo originario della Costa d'Avorio, ucciso a coltellate nella notte tra il 24 e il 25 settembre di un anno fa in piazza XX settembre, zona stazione. Il giovane venne fermato dai carabinieri e portato in carcere. La Procura, con il pm Stefano Dambruoso, aveva chiesto l'ergastolo. Ma i giudici, presieduti da Pasquale Liccardo, hanno escluso per l'imputato l'aggravante dei futili motivi e hanno quindi accolto la richiesta di rito abbreviato, formulata in precedenza dal difensore, avvocato Roberta Zerbinati, con il risultato della riduzione di un terzo della pena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ucciso in piazza XX Settembre a Bologna, condanna a 16 anni

