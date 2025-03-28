Il gioiello di Ngonge non basta, la doppietta Pellegrino punisce il ...Morta trapezista Marina B durante uno spettacolo in GermaniaInter Slavia Praga, Chivu gioca con le carte: cambi in difesa e a ...Risultati Serie A 2025/26 LIVE: doppietta di Pellegrino che regala i ...Marche restano al centrodestra. In Valle d’Aosta vince Union ...Don Patriciello dopo proiettile in una busta: “Ora sono preoccupato”Tregua a Gaza, Netanyahu da Trump. Il piano in 21 puntiPost sisma, sportello bancario nel container. A Milano l

A Milano l'ex liceo Manzoni occupato da extracomunitari e senzatetto

E' ancora emergenza nell'ex liceo Manzoni di via Rubattino, periferia est di Milano. Abbandonato da ... ► tgcom24.mediaset.it

Multati perché sorpresi a giocare a calcio, ragazzini scrivono al sindaco

Multati perché sorpresi a giocare a calcio, ragazzini scrivono al sindaco

Hanno deciso di scrivere al primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro e lo hanno fatto a scuola, gui... ► tgcom24.mediaset.it

Natalya svela tutta la verità su Becky Lynch: "La rispetto, ma è egocentrica e viziata"

Natalya svela tutta la verità su Becky Lynch: “La rispetto, ma è egocentrica e viziata”

Natalya non si è trattenuta nel parlare del suo legame ventennale con Becky Lynch, rivelando ... ► zonawrestling.net

Ballando con le Stelle, Andrea Delogu risponde infastidita ai commenti su di lei Nikita Perotti

Ballando con le Stelle, Andrea Delogu risponde infastidita ai commenti su di lei Nikita Perotti

Nikita Perotti e Andrea Delogu sono una delle coppie su Ballando con le Stelle: tra loro c'è forse d... ► comingsoon.it

Usa Israele, la conferenza stampa di Trump e Netanyahu alla Casa Bianca: segui la diretta

Usa Israele, la conferenza stampa di Trump e Netanyahu alla Casa Bianca: segui la diretta

Usa-Israele, in diretta la conferenza stampa di Trump e Netanyahu alla Casa Bianca L'articolo Usa-I... ► ilfattoquotidiano.it

Olimpiadi Informatica, studente del liceo Righi di Cesena medaglia d'oro

Olimpiadi Informatica, studente del liceo Righi di Cesena medaglia d’oro

Cesena, 29 settembre 2025 – Alessandro Damiani, studente della classe quinta del corso Scienze Appl... ► ilrestodelcarlino.it

Sciopero Trenitalia e Trenord: caos in tutta Italia, a rischio migliaia di viaggiatori

Sciopero Trenitalia e Trenord: caos in tutta Italia, a rischio migliaia di viaggiatori

Milano si prepara a un venerdì di notevoli disagi per tutti coloro che hanno in programma di vi... ► thesocialpost.it

Maurizio Molinari sanzionato dall

Maurizio Molinari sanzionato dall'Ordine dei giornalisti per le accuse contro Francesca Albanese

L'ex direttore di Repubblica Maurizio Molinari sarebbe stato sanzionato dal consiglio di disciplin... ► today.it

Negli Usa, il docente usa ChatGPT per le lezioni, la studentessa protesta: "Ci viene proibito di usarla, mentre lo fa chi ci insegna. Paghiamo per una didattica umana, non per contenuti creati da un algoritmo"

Negli Usa, il docente usa ChatGPT per le lezioni, la studentessa protesta: “Ci viene proibito di usarla, mentre lo fa chi ci insegna. Paghiamo per una didattica umana, non per contenuti creati da un algoritmo”

Sul desktop del professore, la tecnologia genera i compiti. Sulle piattaforme digitali, le slide si... ► orizzontescuola.it

Rc Auto sempre più cara nel Foggiano: il premio medio è il terzo più alto d'Italia

Rc Auto sempre più cara nel Foggiano: il premio medio è il terzo più alto d'Italia

Il premio medio per assicurare un'auto in provincia di Foggia ad agosto 2025 è stato pari a 920,67... ► foggiatoday.it

"Lotta impari, ecco perché abbiamo perso". L'attacco dal Pd dopo le elezioni, esplode la polemica

“Lotta impari, ecco perché abbiamo perso”. L’attacco dal Pd dopo le elezioni, esplode la polemica

ROMA – Il centrosinistra incassa una nuova sconfitta netta alle elezioni regionali di Marche e Vall... ► thesocialpost.it

Marche, Schlein incassa la sconfitta ma non si scoraggia: "Mancano ancora 5 Regioni al voto"

Marche, Schlein incassa la sconfitta ma non si scoraggia: “Mancano ancora 5 Regioni al voto”

Come ricordato da Pierluigi Bersani, però, ora è il momento di guardare al futuro ed imparare dai p... ► ildifforme.it

Superata quota 1200 sezioni scrutinate, distacco cristallizzato tra Acquaroli e Ricci (52,42% contro 44,47%)

Superata quota 1200 sezioni scrutinate, distacco cristallizzato tra Acquaroli e Ricci (52,42% contro 44,47%)

Superata quota 1200 sezioni scrutinate sulle 1.572 previste: Francesco Acquaroli (Cdx) sale al 52,42... ► anconatoday.it

Strage Paderno, così Riccardo Chiarioni ha sterminato i genitori e il fratello: «Lucido e determinato». La foto del Mein Kampf e la trappola nella villetta

Strage Paderno, così Riccardo Chiarioni ha sterminato i genitori e il fratello: «Lucido e determinato». La foto del Mein Kampf e la trappola nella villetta

Riccardo Chiarioni nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024, quando aveva 17 anni, in ... ► leggo.it

Auto, l

Auto, l'Italia in pressing a Bruxelles: "Via le follie del Green Deal"

"Dobbiamo rimuovere le follie del Green Deal che hanno stretto come un cappio al collo le imprese e... ► ilgiornale.it

Dopo 15 anni il bilancio dell'Inter torna in attivo: +34,5 milioni. Clamoroso il dato sui ricavi

Dopo 15 anni il bilancio dell’Inter torna in attivo: +34,5 milioni. Clamoroso il dato sui ricavi

Bilancio Inter. L'Inter segna un punto di svolta storico. Il Consiglio di Amministrazione di F.C. I... ► ilnerazzurro.it

La tradizionale ricorrenza dell

La tradizionale ricorrenza dell'Avis Mandello nel suggestivo santuario di Santa Maria

Una giornata baciata dal sole ha accompagnato e accolto gli avisini della locale sezione di Mandel... ► leccotoday.it

Morandi, nel mirino gli ex vertici di Spea. "Pochi soldi da Aspi, controlli inadeguati"

Morandi, nel mirino gli ex vertici di Spea. “Pochi soldi da Aspi, controlli inadeguati”

Per l'accusa, la società incaricata dei controlli sul viadotto non riceveva da Autostrade sufficien... ► ilsecoloxix.it

Non ogni medico si è piegato al dio vaccino

Non ogni medico si è piegato al dio vaccino

Il caso di Roberto Santi è esemplare: per avere rilasciato certificati di esonero ai suoi pazienti ... ► laverita.info

Atletica paralimpica, Antonella Inga quinta nel salto in lungo T12 ai Mondiali

Atletica paralimpica, Antonella Inga quinta nel salto in lungo T12 ai Mondiali

Si chiude la terza giornata di gare ai Mondiali 2025 di atletica leggera paralimpica, in corso a Nu... ► oasport.it

Atp Finals Torino: per il vincitore un montepremi record, oltre 5 milioni di dollari

Atp Finals Torino: per il vincitore un montepremi record, oltre 5 milioni di dollari

AGI - Un torneo e un montepremi da record per gli otto giocatori migliori del mondo. Le Nitto Atp F... ► agi.it

Incontro Trump Netanyahu, da tycoon modifiche sensibili al piano di 21 punti, Hamas respinge ipotesi Blair: "No tutela straniera su Gaza"

Incontro Trump Netanyahu, da tycoon modifiche sensibili al piano di 21 punti, Hamas respinge ipotesi Blair: “No tutela straniera su Gaza”

Hamas, ha respinto l'idea che un organismo guidato dall'ex premier britannico Tony Blair possa ass... ► ilgiornaleditalia.it

La Notte nel Cuore anticipazioni: Sevilay vuole lasciare Nuh

La Notte nel Cuore anticipazioni: Sevilay vuole lasciare Nuh

La Notte nel Cuore continua a sorprendere il pubblico con intrecci sempre più drammatici. Nella pun... ► caffeinamagazine.it

Uomini e Donne, registrazione 29 settembre: lacrime per Gemma Galgani

Uomini e Donne, registrazione 29 settembre: lacrime per Gemma Galgani

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione lunedì 29 settembre. Gemma Galgani si dispera ancora per... ► 2anews.it

Filippo Bisciglia: "Io e Pamela Camassa dopo 17 anni abbiamo deciso di intraprendere strade diverse"

Filippo Bisciglia: "Io e Pamela Camassa dopo 17 anni abbiamo deciso di intraprendere strade diverse"

Il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha annunciato sui social la fine della sua lun... ► comingsoon.it

Festival della Cultura Finanziaria, focus sulla transizione digitale

Festival della Cultura Finanziaria, focus sulla transizione digitale

La città si prepara ad accogliere l'VIII convegno annuale sull'educazione finanziaria, che quest'a... ► cataniatoday.it

Ballando con le Stelle, bufera su Selvaggia Lucarelli: interviene addirittura Fratelli d'Italia. Cosa sta succedendo

Ballando con le Stelle, bufera su Selvaggia Lucarelli: interviene addirittura Fratelli d’Italia. Cosa sta succedendo

L'episodio avvenuto durante la puntata di 'Ballando con le Stelle' di sabato 27 settembre ha innesc... ► thesocialpost.it

Marche: Calderoli,

Marche: Calderoli, 'complimenti Acquaroli, proseguiamo lavoro insieme'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Mi complimento con il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, p... ► iltempo.it

LIVE Alle 20.45 Genoa Lazio: rossoblù con Vitinha dal 1', Sarri fa debuttare Basic

LIVE Alle 20.45 Genoa Lazio: rossoblù con Vitinha dal 1', Sarri fa debuttare Basic

Il portoghese cercherà con Colombo di dare fastidio a un'avversaria in emergenza tra squalificati e ... ► gazzetta.it

Morta trapezista Marina B durante uno spettacolo in Germania

Morta trapezista Marina B durante uno spettacolo in Germania

Il terribile incidente al circo La giovane trapezista Marina B, 27 anni, è morta sabato sera dur... ► notizieaudaci.it

Il gioiello di Ngonge non basta, la doppietta Pellegrino punisce il Toro e rialza il Parma

Il gioiello di Ngonge non basta, la doppietta Pellegrino punisce il Toro e rialza il Parma

I granata, trascinati dal belga autore di una rete strepitosa, macinano gioco. Ma due gol dell'attac... ► gazzetta.it

Tragedia a Paderno d

Tragedia a Paderno d'Adda: giovane si lancia dal ponte San Michele, corpo avvistato nell'Adda

Un'altra tragedia si è consumata nel pomeriggio di lunedì 29 settembre a Paderno d'Adda. Un giovan... ► leccotoday.it

Netanyahu si scusa col Qatar per l'attacco a Doha, Trump spinge per l'accordo su Gaza. Attesa per la conferenza stampa – Il video

Netanyahu si scusa col Qatar per l’attacco a Doha, Trump spinge per l’accordo su Gaza. Attesa per la conferenza stampa – Il video

È in corso alla Casa Bianca l'atteso incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu per discutere ... ► open.online

Turismo, Roma vola: la Capitale sta battendo record su record

Turismo, Roma vola: la Capitale sta battendo record su record

"Roma sta attualmente vivendo un periodo di straordinaria crescita, come dimostrano i numeri e prev... ► fanpage.it

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: Tutti i Dettagli sulla Loro Rottura

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: Tutti i Dettagli sulla Loro Rottura

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa annunciano ufficialmente la loro separazione, una notizia inaspe... ► donnemagazine.it

Il Brugge prova il nuovo colpo a Bergamo: "Il passato non conta, vogliamo vincere ancora"

Il Brugge prova il nuovo colpo a Bergamo: “Il passato non conta, vogliamo vincere ancora”

Bergamo. Era il 18 febbraio quando il Brugge riuscì nel colpo grosso a Bergamo, eliminando l'Atalan... ► bergamonews.it

Chi è Matteo Azzali, il pugile e concorrente del Grande Fratello 2025

Chi è Matteo Azzali, il pugile e concorrente del Grande Fratello 2025

Matteo Azzali è un concorrente del Grande Fratello 2025, la nuova edizione del celebre reality di C... ► metropolitanmagazine

Giorgio Fede (M5s): «Continueremo a batterci per dare un futuro migliore alle Marche»

Giorgio Fede (M5s): «Continueremo a batterci per dare un futuro migliore alle Marche»

Così l'onorevole Giorgio Fede, segretario regionale del Movimento 5 Stelle: «Prendiamo atto della ri... ► anconatoday.it

Tariffe agevolate e mezzi gratis per anziani e disabili: ecco come richiedere l'abbonamento

Tariffe agevolate e mezzi gratis per anziani e disabili: ecco come richiedere l'abbonamento

Tariffe agevolate per anziani e persone con disabilità, che potranno viaggiare sui mezzi pubblici ... ► milanotoday.it

[AMIGA] SwitcherBoy AGA 1.1: Il Gioco di Puzzle Platform che Onora l'Amiga è Su Aminet!

[AMIGA] SwitcherBoy AGA 1.1: Il Gioco di Puzzle Platform che Onora l’Amiga è Su Aminet!

La scena homebrew Amiga continua a produrre piccoli gioielli, e SwitcherBoy AGA 1.1 è la prova vive... ► gamesand

Calciomercato Juventus, Vlahovic va via a zero: tre club sulle sue tracce

Calciomercato Juventus, Vlahovic va via a zero: tre club sulle sue tracce

Il calciomercato di gennaio è lontano, ma in casa Juventus continua a tenere banco la situazione Vl... ► stilejuventus.com

Dal 1° gennaio 2026 scatta il “discarico automatico” delle cartelle esattoriali: cosa cambia per i contribuenti

Dal 1° gennaio 2026 scatta il “discarico automatico” delle cartelle esattoriali: cosa cambia per i contribuenti

Dal primo gennaio 2026 entrerà in vigore una novità significativa per il sistema di riscossione fis... ► laprimapagina.it

Insegnante minacciato con frasi offensive e violente perché ebreo

Insegnante minacciato con frasi offensive e violente perché ebreo

Davide Biosa, insegnante di lettere al liceo Santissima Annunziata a Firenze, è stato aggredito da a... ► tgcom24.mediaset.it

Don Patriciello dopo proiettile in una busta: “Ora sono preoccupato”

Don Patriciello dopo proiettile in una busta: “Ora sono preoccupato”

Allerta massima a Caivano, dopo le minacce a don Patriciello. La solidarietà delle istituzioni, il ... ► tv2000.it

Anime moderni più influenti da vedere assolutamente

Anime moderni più influenti da vedere assolutamente

Negli ultimi anni, il panorama dell’anime ha conosciuto una crescita esponenziale, trasformandosi d... ► jumptheshark.it

Parma Torino 2 1 | Pellegrino testa d

Parma Torino 2 1 | Pellegrino testa d'oro: doppietta

Il Parma lascia il pallino del gioco al Torino e, dopo un inizio in cui aveva provato a pressare a... ► parmatoday.it

“Può salvarvi la vita”. Cosa fare in caso di guerra in Italia: “Le azioni decisive nelle prime ore”

“Può salvarvi la vita”. Cosa fare in caso di guerra in Italia: “Le azioni decisive nelle prime ore”

L’Unione Europea alza il livello di allerta e invita i cittadini a prepararsi a eventuali situazion... ► thesocialpost.it

Lavori sulla rete del gas: come cambia la viabilità a Pordenone

Lavori sulla rete del gas: come cambia la viabilità a Pordenone

Sono cominciati oggi i nuovi interventi che porteranno a una serie di modifiche alla viabilità a P... ► pordenonetoday.it

“Tutto orchestrato”. Sgarbi riappare in pubblico ma interviene la figlia: “Ecco la verità”

“Tutto orchestrato”. Sgarbi riappare in pubblico ma interviene la figlia: “Ecco la verità”

Dopo settimane di silenzio e problemi di salute, Vittorio Sgarbi è tornato a mostrarsi in pubblico.... ► thesocialpost.it

Processo “Re Artù”, arrivano i primi verdetti: 4 condanne e un’assoluzione

Processo “Re Artù”, arrivano i primi verdetti: 4 condanne e un’assoluzione

MURO LECCESE - È arrivata oggi la sentenza del giudice del tribunale di Lecce Angelo Zizzari per l... ► lecceprima.it

Netanyahu si scusa col Qatar e l’estrema destra grida al tradimento

Netanyahu si scusa col Qatar e l’estrema destra grida al tradimento

Guai a vendere l’anima al diavolo, è l’eterna lezione del “Faust”. Benjamin Netanyahu lo ha compre... ► it.insideover.com

Cunardo: identificato l’assassino di Edoardo Sarchi. Chi è e perché ha sparato

Cunardo: identificato l’assassino di Edoardo Sarchi. Chi è e perché ha sparato

Cunardo, 29 settembre 2025 – Nuovo sviluppo nella tragica vicenda di Edoardo Sarchi, l’imprenditore... ► ilgiorno.it

Firenze, flash mob sotto all

Firenze, flash mob sotto all'ex teatro comunale: abbattuto un muro di cubi neri

Gli attivisti di Salviamo Firenze, riuniti sotto al palazzo dell'ex teatro comunale, hanno organizza... ► lanazione.it

Madagascar, il presidente Andry Rajoelina scioglie il governo

Madagascar, il presidente Andry Rajoelina scioglie il governo

Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina , ha dichiarato di aver dimesso il suo governo a segui... ► gazzettadelsud.it

Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 29 settembre 2025

Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 29 settembre 2025

Tanta cronaca ma anche attualità, sport e social. Volete una panoramica completa delle notizie del... ► casertanews.it

Le Regioni, la forza dell

Le Regioni, la forza dell'Italia al WTTC Global Summit di Roma

Milano, 29 set. (askanews) - "Le Regioni sono fondamentali perché raccontano le specificità dei loro... ► quotidiano.net

Elezioni regionali Marche 2025, il centrodestra avanza, Pd e M5S perdono terreno. Come sono cambiati gli equilibri tra i partiti dal 2020 ad oggi

Elezioni regionali Marche 2025, il centrodestra avanza, Pd e M5S perdono terreno. Come sono cambiati gli equilibri tra i partiti dal 2020 ad oggi

Cresce il fascino per il centrodestra nella Regione Marche. Il Pd arretra, mentre la Lega fa un ne... ► open.online

Vaccinazione antinfluenzale al via, ma è ritardo su quella per il Covid. E la Regione dà la colpa al Ministero

Vaccinazione antinfluenzale al via, ma è ritardo su quella per il Covid. E la Regione dà la colpa al Ministero

Firenze, 29 settembre 2025 – Scatterà regolarmente il prossimo 1 ottobre la vaccinazione antinfluen... ► lanazione.it

Ucciso in piazza XX Settembre a Bologna, condanna a 16 anni

Ucciso in piazza XX Settembre a Bologna, condanna a 16 anni

Bologna, 29 settembre 2025 – La Corte di assise di Bologna ha condannato a 16 anni un guineano di 2... ► ilrestodelcarlino.it

Dove vedere in tv Inter Slavia Praga: Chivu con la Thu La per la Champions

Dove vedere in tv Inter Slavia Praga: Chivu con la Thu La per la Champions

Milano, 29 settembre 2025 – Si è ripresa l’Inter. Dopo le due sconfitte in campionato contro le bi... ► sport.quotidiano.net

Post sisma, sportello bancario nel container. Il tribunale: "Non ci fu corruzione". Assolti Alemanno e Del Savio

Post sisma, sportello bancario nel container. Il tribunale: "Non ci fu corruzione". Assolti Alemanno e Del Savio

Il Tribunale di Spoleto, presieduto Elisabetta Massini, ha assolto Maurizio Del Savio e l'allora s... ► perugiatoday.it

Grande successo ed emozioni per la decima edizione del “Premio Fontana Liri per Marcello Mastroianni”

Grande successo ed emozioni per la decima edizione del “Premio Fontana Liri per Marcello Mastroianni”

Grande successo ed emozioni per la decima edizione del “Premio Fontana Liri per Marcello Mastroian... ► frosinonetoday.it