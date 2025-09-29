Uccise la madre e la sorella della ex | il finanziere Christian Sodano condannato all' ergastolo

Christian Sodano, finanziere di 28 anni, è stato condannato all'ergastolo con isolamento diurno per un anno per gli omicidi di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desirèe, uccise il 12 febbraio del 2024 nella loro abitazione nel quartiere San. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: uccise - madre

Uccise il compagno Marco Magagna a Bovisio: Stella Boggio, le lacrime e l’abbraccio alla madre in tribunale

Perizia psichiatrica per Bojan Panic, il 19enne che uccise suo padre per difendere la madre

Uccise l’ex a colpi di pistola, ridotta la pena in appello a 24 anni. La madre di Martina Scialdone: “Delusa”

Uccise madre e sorella della ex, ergastolo per Sodano. Il duplice omicidio a Cisterna, esclusa la premeditazione #ANSA - X Vai su X

Tra i provvedimenti di clemenza c’è quello a Gabriele Finotello, il ragazzo che uccise il padre per difendere la madre dall’ennesimo pestaggio - facebook.com Vai su Facebook

Uccise madre e sorella della ex, ergastolo per Sodano - È stato condannato all'ergastolo Christian Sodano, il finanziere di 28 anni che il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex ... Riporta ansa.it

Uccise madre e sorella dell’ex fidanzata, condannato all’ergastolo Christian Sodano - È stato condannato all’ergastolo, come chiesto dall’accusa, Christian Sodano, il finanziere di 28 anni che il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, rispettivamente madre e so ... Come scrive ilfattoquotidiano.it