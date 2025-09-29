Uccise la madre dandole fuoco arrestato 37enne con schizofrenia paranoidea

Si pensava si trattasse di un caso di suicidio, invece la dinamica ricostruita dagli inquirenti sembra differente. È stato arrestato un uomo con l’accusa di aver ucciso ad Afragola, in provincia di Napoli, la madre, morta per via di gravi ustioni sulla pelle. Secondo gli investigatori, il figlio di 37 anni le avrebbe gettato dell ’alcol addosso per poi darle fuoco. La donna fu ricoverata il 31 luglio per ustioni di terzo grado su quasi tutto il corpo, per poi perdere la vita il 15 agosto. Quando i vigili del fuoco giunsero nell’abitazione occupata dalla donna e dal figlio, l’uomo disse di aver cercato di soccorrere la madre tentando di spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

