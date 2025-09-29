Uccise la madre dandole fuoco arrestato 37enne con schizofrenia paranoidea
Si pensava si trattasse di un caso di suicidio, invece la dinamica ricostruita dagli inquirenti sembra differente. È stato arrestato un uomo con l’accusa di aver ucciso ad Afragola, in provincia di Napoli, la madre, morta per via di gravi ustioni sulla pelle. Secondo gli investigatori, il figlio di 37 anni le avrebbe gettato dell ’alcol addosso per poi darle fuoco. La donna fu ricoverata il 31 luglio per ustioni di terzo grado su quasi tutto il corpo, per poi perdere la vita il 15 agosto. Quando i vigili del fuoco giunsero nell’abitazione occupata dalla donna e dal figlio, l’uomo disse di aver cercato di soccorrere la madre tentando di spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: uccise - madre
Uccise il compagno Marco Magagna a Bovisio: Stella Boggio, le lacrime e l’abbraccio alla madre in tribunale
Perizia psichiatrica per Bojan Panic, il 19enne che uccise suo padre per difendere la madre
Uccise l’ex a colpi di pistola, ridotta la pena in appello a 24 anni. La madre di Martina Scialdone: “Delusa”
Uccise madre e sorella della ex, ergastolo per Sodano. Il duplice omicidio a Cisterna, esclusa la premeditazione #ANSA - X Vai su X
Tra i provvedimenti di clemenza c’è quello a Gabriele Finotello, il ragazzo che uccise il padre per difendere la madre dall’ennesimo pestaggio - facebook.com Vai su Facebook
Afragola: arrestato un 38enne, uccise la madre dandole fuoco, in un primo momento si era pensato al suicidio della donna - Entrarono tra il fumo e il silenzio, convinti di trovarsi davanti all’ennesimo gesto estremo. Secondo videonola.tv
Afragola, diede fuoco alla madre e la uccise: in carcere. Non accettava relazione sentimentale di lei - Ad Afragola (Napoli) i carabinieri della stazione territoriale hanno condotto in carcere il figlio della donna morta per le ustioni riportate a fine luglio: ... Si legge su pupia.tv