Uccise la famiglia con 108 coltellate condannato a 20 anni | cosa dicono le motivazioni della sentenza

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ragazzo che ha ucciso i genitori e il fratellino nella loro villetta di Paderno Dugnano a settembre 2024 è stato condannato a 20 anni di carcere dal Tribunale per minori di Milano. Nelle motivazioni della sentenza che Fanpage.it ha potuto visionare, il gup ha riconosciuto la piena capacità di intendere e di volere del giovane al momento dei fatti. Ecco le motivazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uccise - famiglia

Trasferita in Germania JJ4, l’orsa che nel 2023 uccise il runner Andrea Papi. La famiglia: “Riaprite il caso”

Australia, condannata all’ergastolo Erin Patterson: uccise la famiglia dell’ex marito servendogli funghi velenosi

Sparò e uccise un clochard in piazza, la famiglia rifiuta il risarcimento dell'ex assessore leghista Massimo Adriatici

uccise famiglia 108 coltellateUccise la famiglia con 108 coltellate a Paderno Dugnano, condannato a 20 anni: le motivazioni della sentenza - Il ragazzo che ha ucciso i genitori e il fratellino nella loro villetta di Paderno Dugnano a settembre 2024 è stato condannato a 20 anni di carcere dal ... Come scrive fanpage.it

uccise famiglia 108 coltellateStrage di Paderno Dugnano, il 17enne che uccise i genitori e il fratello condannato a vent'anni. Le motivazioni della sentenza: «Ha lucidamente programmato, attuato, variato ... - Il Tribunale per i minorenni definisce Riccardo Chiaroni «manipolatore» e «attratto dal nazismo». Segnala vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Uccise Famiglia 108 Coltellate