Uccise la famiglia con 108 coltellate condannato a 20 anni | cosa dicono le motivazioni della sentenza
Il ragazzo che ha ucciso i genitori e il fratellino nella loro villetta di Paderno Dugnano a settembre 2024 è stato condannato a 20 anni di carcere dal Tribunale per minori di Milano. Nelle motivazioni della sentenza che Fanpage.it ha potuto visionare, il gup ha riconosciuto la piena capacità di intendere e di volere del giovane al momento dei fatti. Ecco le motivazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: uccise - famiglia
Trasferita in Germania JJ4, l’orsa che nel 2023 uccise il runner Andrea Papi. La famiglia: “Riaprite il caso”
Australia, condannata all’ergastolo Erin Patterson: uccise la famiglia dell’ex marito servendogli funghi velenosi
Sparò e uccise un clochard in piazza, la famiglia rifiuta il risarcimento dell'ex assessore leghista Massimo Adriatici
Uccise la famiglia a Paderno, le motivazioni della sentenza di condanna a 20 anni " Era lucido e determinato" - X Vai su X
E' stato condannato all'ergastolo Armando Ortodosso, che nell'aprile 2024 uccise a colpi di pistola il vicino di casa, Sebastiano Tessitore, al termine di una lite per il posto auto nel condominio a Parete. Gioia e soddisfazione per la famiglia della vittima, che rice - facebook.com Vai su Facebook
Uccise la famiglia con 108 coltellate a Paderno Dugnano, condannato a 20 anni: le motivazioni della sentenza - Il ragazzo che ha ucciso i genitori e il fratellino nella loro villetta di Paderno Dugnano a settembre 2024 è stato condannato a 20 anni di carcere dal ... Come scrive fanpage.it
Strage di Paderno Dugnano, il 17enne che uccise i genitori e il fratello condannato a vent'anni. Le motivazioni della sentenza: «Ha lucidamente programmato, attuato, variato ... - Il Tribunale per i minorenni definisce Riccardo Chiaroni «manipolatore» e «attratto dal nazismo». Segnala vanityfair.it