Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Afragola hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto gravemente indiziato dell’omicidio della madre. La donna veniva ricoverata il 31 luglio 2025 per ustioni di terzo grado su quasi tutto il corpo, cui seguiva la morte in data 15 agosto 2025. I Vigili del Fuoco, intervenuti nell’immediatezza dei fatti, avevano riscontrato che la donna aveva verosimilmente tentato il suicidio, trovando all’interno dell’abitazione solo il figlio che, nell’immediatezza, dichiarava di aver cercato di soccorrere la madre tentando di spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Uccide la madre simulando un suicidio: arrestato dai carabinieri