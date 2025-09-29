Ubriaco brandisce un bastone | paura nelle vie della movida bloccato con lo spray urticante

Massa, 29 settembre 2025 – Bloccato con l’ausilio dello spray urticante, immobilizzato e condotto al comando della polizia municipale, dove è stato denunciato in stato di libertà. Protagonista in negativo di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica tra via Zoppi e via Dante, nel centro storico di Massa, “un giovane egiziano in evidente stato di alterazione con parecchi precedenti, risultato irregolare e senza fissa dimora – fa sapere la polizia municipale in una nota – che brandendo una barra metallica minacciava chiunque gli si presentasse davanti”. A seguito delle segnalazioni e “dopo essere stato invitato alla calma – prosegue la nota – il soggetto reagiva con furia, insulti e minacce, provando a colpire gli agenti” che con freddezza hanno impedito che la situazione degenerasse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

