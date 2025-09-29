Ubriachi stesi in strada l’ultima assurda sfida della notte Identificati dai carabinieri

Montecatini, 29 settembre 2025 – Giocavano a sdraiarsi per la strada, davanti agli occhi intimoriti dei vicini preoccupati dalle finestre o dai balconi. Avrebbero potuto finire davvero male, invece si sono limitati a tenere svegli i residenti del quartiere. Questi ultimi hanno dimostrato particolare disappunto per l’interruzione del riposo notturno e in città è scoppiata una nuova polemica su sicurezza e degrado. Le ‘prodezze’ di alcuni giovani stranieri ubriachi hanno destato preoccupazione tra i residenti della zona tra via Balducci e viale Amendola, sabato notte. I ragazzi, in preda agli effetti dell’alcol si sono sdraiati per terra rischiando, secondo alcuni dei presenti, di essere travolti dalle automobili in transito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

