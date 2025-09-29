Ubriaca fradicia a metà mattina giovane donna finisce in ospedale
Barcollava e non riusciva quasi più a reggersi in piedi, tanto che alcuni passanti hanno deciso di chiamare i soccorsi: una 44enne è stata soccorsa a Villa Carcina, in via Repubblica, dopo un malore dovuto all’alcol. L’episodio è avvenuto lunedì mattina intorno alle 10.40 nei pressi del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: ubriaca - fradicia
Ubriaca fradicia alle 4 di notte: ragazza di 20 anni portata in ospedale
Ubriaca fradicia fuori da un locale: ragazza di 21 anni portata in ospedale
L'hanno inquadrata tutte le volte che Aliassime faceva un punto mettendo in crisi Jannik, si esaltava come se Aliassime fosse ad un punto da chiudere il match. Non ho capito se la Sig. fosse ubriaca oppure no , certo è che avrei voluto vedere la sua espressio - facebook.com Vai su Facebook