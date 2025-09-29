Ubriaca fradicia a metà mattina giovane donna finisce in ospedale

Bresciatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barcollava e non riusciva quasi più a reggersi in piedi, tanto che alcuni passanti hanno deciso di chiamare i soccorsi: una 44enne è stata soccorsa a Villa Carcina, in via Repubblica, dopo un malore dovuto all’alcol. L’episodio è avvenuto lunedì mattina intorno alle 10.40 nei pressi del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ubriaca - fradicia

Ubriaca fradicia alle 4 di notte: ragazza di 20 anni portata in ospedale

Ubriaca fradicia fuori da un locale: ragazza di 21 anni portata in ospedale

Cerca Video su questo argomento: Ubriaca Fradicia Met224 Mattina