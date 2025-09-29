Ubriaca alla guida patente ritirata e denuncia

I Carabinieri della Stazione di Arenzano hanno denunciato una 28enne per guida in stato di ebrezza.La donna, fermata a Cogoleto durante un controllo alla circolazione stradale eseguito dai militari nelle ore notturne, è stata trovata positiva ad entrambe le prove con l’etilometro. Per lei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: ubriaca - guida

