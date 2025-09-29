Tuttosport – Questi ragazzi hanno un cuore unico

PARMA – Trascinato dalla doppietta di Mateo Pellegrino il Parma batte i Torino 2-1 e conquista la prima vittoria stagionale. Le parole di Carlos Cuesta nel post-partita: " C'è felicità, soprattutto per i giocatori, per i tifosi, per tutte le persone del club che hanno lavorato tantissimo da quando sono arrivato. I ragazzi hanno una voglia, una disponibilità e un cuore unico, quello che vedete in campo e quello che io vedo ogni giorno. Questa è la cosa che mi riempie di gioia: vivere una serata bella come questa insieme a loro.

In questa notizia si parla di: tuttosport - ragazzi

