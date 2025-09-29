2025-09-29 09:33:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Juve, Tudor ritrova Conceicao. E allora, Igor può organizzare la ripartenza con un animo più sereno, meno tormentato, e con una squadra certamente più completa. Un grosso aiuto potrà arrivare certamente da Conceiçao, fuori per il riacutizzarsi dello stop muscolare – era tornato a Verona, da titolare, in condizioni non ottimali – e ieri nuovamente intento a lavorare a parte, con il percorso personalizzato che terminerà nella giornata di oggi. Chico è di fatto destinato a rivedere il gruppo in queste ore, dalle sensazioni si capirà successivamente quanto potrà essere a disposizione del tecnico, che al portoghese rinuncia sempre malvolentieri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – chi recupera Tudor tra Bremer, Thuram e Conceicao