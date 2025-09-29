Tutto quello che c' è da sapere sul bonus elettrodomestici 2025

Scatta la corsa contro il tempo per il bonus elettrodomestici: chi vuole cambiare un elettrodomestico di grandi dimensioni, dalle lavatrici ai forni, può contare su uno sconto del 30 per cento, ma ci sono alcune regole. Il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato pubblicato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni in Moldavia. Il voto di oggi è cruciale per il futuro europeo del paese, uno spartiacque tra la possibilità di proseguire il suo percorso di integrazione occidentale o tornare nell'orbita dell'influenza russa

