Tutto quello che c' è da sapere sul bonus elettrodomestici 2025

Cataniatoday.it | 29 set 2025

Scatta la corsa contro il tempo per il bonus elettrodomestici: chi vuole cambiare un elettrodomestico di grandi dimensioni, dalle lavatrici ai forni, può contare su uno sconto del 30 per cento, ma ci sono alcune regole. Il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato pubblicato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

