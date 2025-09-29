Tutto pronto per Vivi Ficarazzi | due giorni all' insegna di street food cooking show e spettacoli live

Tutto pronto per l’arrivo di Vivi Ficarazzi, il grande evento dedicato al cibo di strada e all’intrattenimento dal vivo, che animerà la cittadina in provincia di Palermo venerdì 3 e sabato 4 ottobre. Due giorni imperdibili all’insegna del gusto, della musica e del divertimento per tutte le età. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

