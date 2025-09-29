Tutto orchestrato Sgarbi riappare in pubblico ma interviene la figlia | Ecco la verità

Dopo settimane di silenzio e problemi di salute, Vittorio Sgarbi è tornato a mostrarsi in pubblico. Il celebre critico d’arte, recentemente ricoverato per una grave forma di depressione, ha votato nel suo comune di residenza, San Severino Marche, in provincia di Macerata, dove sono in corso le elezioni regionali 2025. Sgarbi ha condiviso sui social alcune foto scattate al seggio elettorale, accompagnate dalla frase: “ Più marchigiano di un marchigiano ”. Un ritorno simbolico in una delle sue roccaforti affettive e politiche, con tanto di saluto alla sindaca Rosa Piermattei, che ha definito “appassionata”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Tutto orchestrato”. Sgarbi riappare in pubblico ma interviene la figlia: “Ecco la verità”

