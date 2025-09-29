Tutto finito tra Geolier e Chiara Frattesi Arriva la smentita a colpi di immagini

Geolier e Chiara Frattesi sono ancora una coppia. Con alcune stories condivise su Instagram i due - insieme dall'estate 2024 - hanno smentito le recenti notizie di gossip che parlavano di una rottura. “Si sono lasciati, si usavano a vicenda”, si leggeva su tanti portali. Invece no: i due sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: tutto - finito

Sinner choc, è tutto finito: il video sconvolge Wimbledon

Calhanoglu Galatasaray, altro che tutto finito: dalla Turchia parlano di un nuovo assalto all’Inter! Ecco quando è previsto

Tutto pronto per il Pioli 3.0. Il corteggiamento è finito

"Dopo la malattia pensavo fosse tutto finito, il cinema mi ha salvato". #Auguri di #BuonCompleanno all'attore #MichaelDouglas, nato oggi nel 1944, vincitore di due premi #Oscar e di un David di Donatello. #25settembre. - X Vai su X

Ho appena finito Dark Souls 2: esperienza pazzesca, per me tutto perfetto dall’inizio alla fine. L’ho amato davvero, un viaggio oscuro e memorabile che non dimenticherò. Ora mi tuffo su Nioh, e dopo toccherà a Dark Souls 3. Non saprei ancora dire se preferis - facebook.com Vai su Facebook

È finita tra Geolier e Chiara Frattesi? Le voci che infiammano il web - Dall’estate romantica al silenzio social: viaggi da sogno, dediche pubbliche e scatti complici che ora lasciano il posto a assenze e silenzi. Scrive notizie.it

Geolier e Chiara Frattesi addio? La replica è a suon di risate - Geolier e Chiara Frattesi si sono lasciati o stanno ancora insieme? Riporta dilei.it