Tutti possono disegnare pure te è il nuovo fumetto di Fraffrog per imparare a disegnare fumetti

Tutti possono disegnare (pure te) è il nuovo esilarante fumetto, pensato, disegnato e scritto da Francesca “Frafforg” Presentini, con i colori di Federica “Echo Kyo” Paolelli. Lo stile è ironico e gli argomenti sono alla portata di tutte le persone, grandi e piccine, che vogliono avvicinarsi, anche solo per diletto, al mondo del disegno a fumetti. Anche se può sembrare un manuale, è la stessa Fraffrog a definirlo “ come un ibrido tra guida, fumetto, gioco e laboratorio”. Mentre si impara a disegnare ci si diverte, ed è inoltre pensato per una completa personalizzazione dell’esperienza, perché ogni persona possa sentirsi libera di seguire le proprie inclinazioni e i propri tempi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
