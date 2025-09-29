Tutti i tipi di ibrido Guida alla scelta
Le auto ibride hanno dominato il mercato italiano nel 2024, superando altre alimentazioni e segnando un cambio strutturale rispetto al passato. Le differenze tra le tecnologie disponibili restano sostanziali. Conoscere caratteristiche e limiti di ogni sistema diventa fondamentale per scegliere l’auto più adatta. Il primo gradino dell’elettrificazione è rappresentato dalle mild hybrid. Tali automobili utilizzano un impianto elettrico a 12 o 48 volt, collegato a un piccolo motore elettrico che recupera energia in frenata. Le versioni a 12 volt non muovono l’auto in autonomia, ma supportano il propulsore nelle ripartenze, riducendo consumi ed emissioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
