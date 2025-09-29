Tutti i risultati provincia per provincia alle elezioni 2025 nelle Marche
Ancona, 29 settembre 2025 – Tutti i risultati provincia per provincia alle elezioni nelle Marche (alle ore 19). Vince, e pure di larga misura, il presidente uscente, Francesco Acquaroli che torna a sedersi sulla poltrona di governatore della Marche, sostenuto da una coalizione di centrodestra in cui Fd’I la fa da assoluto padrone, attestandosi a primo partito sia della coalizione che a livello regionale. Alle ore 19, le sezioni scrutinate erano 801 su 1572 davanti Acquaroli al 52,17%, mentre il suo principale competitor Matteo Ricci (coalizione del cosiddetto campo largo di centrosinistra) era al 44,7%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
