tutti i risultati provincia per provincia alle elezioni 2025 nelle marche

Ancona, 29 settembre 2025 – Tutti i risultati provincia per provincia alle elezioni nelle Marche (alle ore 19). Vince, e pure di larga misura, il presidente uscente, Francesco Acquaroli che torna a sedersi sulla poltrona di governatore della Marche, sostenuto da una coalizione di centrodestra in cui Fd’I la fa da assoluto padrone, attestandosi a primo partito sia della coalizione che a livello regionale. Alle ore 19, le sezioni scrutinate erano 801 su 1572 davanti Acquaroli al 52,17%, mentre il suo principale competitor Matteo Ricci (coalizione del cosiddetto campo largo di centrosinistra) era al 44,7%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

