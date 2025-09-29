Tutti i numeri di Byd | quanto corre in Italia
Solo due anni fa, BYD era un nome quasi sconosciuto agli automobilisti italiani. Un marchio cinese lontano, percepito come sperimentale, magari interessante ma ancora acerbo. Oggi la scena è cambiata radicalmente: BYD non è più un outsider, è una presenza solida, capillare, in crescita. E il mercato lo conferma: da 215 immatricolazioni nel 2023 a oltre 14.000 nei primi otto mesi del 2025. Un salto che ha pochi precedenti nell'universo delle quattro ruote, almeno in tempi recenti. La scorsa annata ha rappresentato la prima vera svolta. Con l'arrivo di modelli accessibili come la Dolphin e il potenziamento della rete vendita, BYD ha chiuso l'anno con 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
