Un post su Instagram condiviso milioni di volte. Un annuncio che tutti aspettavano, ma che è arrivato a sorpresa. Soprattutto per la quantità di dettagli raccontati, evento raro per un matrimonio a Hollywood. Ma tanta è la gioia di Selena Gomez e Benny Blanco che la privacy è andata a farsi benedire. E così, il produttore musicale ha postato molti scatti – tra post e Storie – che hanno raccontato il giorno più bello con l’attrice e cantante. Commentando le foto con una dedica d’amore: «Ho sposato una vera principessa Disney». Anche lei gli ha fatto eco con una carrellata di fotografie che hanno mostrato i dettagli della giornata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutti i dettagli, gli abiti, le foto e gli ospiti famosi del matrimonio in California di Selena Gomez con Benny Blanco