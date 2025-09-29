Tutti i dettagli gli abiti le foto e gli ospiti famosi del matrimonio in California di Selena Gomez con Benny Blanco

Un post su Instagram condiviso milioni di volte. Un annuncio che tutti aspettavano, ma che è arrivato a sorpresa. Soprattutto per la quantità di dettagli raccontati, evento raro per un matrimonio a Hollywood. Ma tanta è la gioia di Selena Gomez e Benny Blanco che la privacy è andata a farsi benedire. E così, il produttore musicale ha postato molti scatti – tra post e Storie – che hanno raccontato il giorno più bello con l’attrice e cantante. Commentando le foto con una dedica d’amore: «Ho sposato una vera principessa Disney». Anche lei gli ha fatto eco con una carrellata di fotografie che hanno mostrato i dettagli della giornata. 🔗 Leggi su Amica.it

