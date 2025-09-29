Tutti gli amori di Simona Ventura dai tradimenti dell’ex marito Bettarini al marito Giovanni e chi sono i figli
Simona Ventura ha vissuto una vita privata molto movimentata e due matrimoni. Nel 1998 ha sposato l’ex calciatore Stefano Bettarini, con cui ha avuto due figli: Niccolò (nato nello stesso anno delle nozze) e Giacomo, arrivato nel 2000. Quattro anni dopo la nascita del secondo figlio, però, la coppia si è separata tra accuse di infedeltà reciproche e gossip e il divorzio è stato ufficializzato nel 2008. Dopo l’addio a Bettarini, Simona Ventura ha avuto una relazione di lungo corso con Gian Gerolamo Carraro, detto Gerò, figlio dell’imprenditore Nicola Carraro. Nel 2018, dopo un lungo periodo di solitudine, la conduttrice si è legata sentimentalmente al giornalista Giovanni Terzi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
