Un impegno di investimenti superiori a un miliardo di euro. Questa la promessa di intenti tra Giorgia Meloni e il Principe Ereditario e Primo Ministro del Bahrein Salman bin Hamad Al Khalifai dopo il vertice a Palazzo Chigi, con la conseguente firma del Memorandum d’Intesa, che istituisce un Partenariato Strategico per gli Investimenti e la Collaborazione (SIP), uno strumento che ha l’obiettivo di cementare le relazioni economiche e incrementerà il commercio e gli investimenti tra le due Nazioni. Primo tema di cooperazione la difesa, sia a livello militare che industriale. In questo senso va ricordato l’impegno di Manama nell’ospitare il Contingente della Marina Militare Italiana nell’ambito delle Forze Marittime Interforze. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tutti gli accordi siglati tra Italia e Bahrein