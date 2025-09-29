Tutta l’Italia si innamora del volley | un altro boom di ascolti per il trionfo degli azzurri ai Mondiali

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025

Campioni del mondo nella femminile, campioni del mondo nella maschile. Se c’è qualcosa in cui l’Italia eccelle a livello internazionale è senza dubbio la pallavolo. Nel giro di tre settimane, il volley ha conquistato tutti gli italiani, prima con il trionfo delle ragazze di Julio Velasco, adesso con i ragazzi di Fefé De Giorgi, che si sono confermati campioni del mondo nelle Filippine vincendo in finale contro la Bulgaria dopo il successo del 2022. A prova di ciò ci sono i dati dello share televisivo: durante il pranzo domenicale – tra le 12:30 e le 14:30 – ben 3 milioni e 335mila telespettatori (25,8% di share) hanno visto su Rai 2 il trionfo di Alessandro Michieletto (Mvp del torneo) e compagni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

