Tutelare e non smantellare le tombe storiche nei cimiteri del territorio
La memoria collettiva di un’intera comunità rischia di svanire tra le lapidi dimenticate e i monumenti silenziosi dei cimiteri storici. Ad Arezzo emerge con forza la necessità di preservare quei luoghi che raccontano il passato e l’identità di un territorio. Tra valori civici e ricordi incisi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: tutelare - smantellare
RIFORME DI MELONI DANNEGGIANO MILIONI DI PENSIONATI: GIÙ LE MANI DAL TFR ! Mentre il Governo Meloni continua a smantellare i diritti dei lavoratori, il movimento 5 stelle chiede, ancora una volta, di superare la Legge Fornero e mettere in campo u - facebook.com Vai su Facebook
Cinema storici nel Barese da tutelare: l’investitura del Ministero - Sale cinematografiche come luoghi d’interesse storico nelle città, una significativa componente dell’offerta culturale da valorizzare e salvaguardare. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it