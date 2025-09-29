Tutelare e non smantellare le tombe storiche nei cimiteri del territorio

La memoria collettiva di un’intera comunità rischia di svanire tra le lapidi dimenticate e i monumenti silenziosi dei cimiteri storici. Ad Arezzo emerge con forza la necessità di preservare quei luoghi che raccontano il passato e l’identità di un territorio. Tra valori civici e ricordi incisi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it