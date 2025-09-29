Turni disumani e una vita spezzata | la storia di Maddalena Carta la dottoressa morta per troppo amore verso i pazienti
La comunità di Dorgali, comune sardo nella provincia di Nuoro, è in lutto per la scomparsa prematura di Maddalena Carta, una stimata medico di base di soli 38 anni, deceduta mentre la sua professione. Carta si era sentita male durante un turno lavorativo ma ha ignorato il suo malessere per non abbandonare i pazienti, incarnando quindi la vocazione medica nella sua forma più pura. Tuttavia, questo sacrificio nasconde qualcosa di ancora più grave. Il fratello Gianmaria ha rivelato che “faceva orari disumani”, dedicandosi anima e corpo a quello che per lei non era solo un lavoro, ma una vera e propria missione. 🔗 Leggi su Cultweb.it
