Turni di riposo fasulli e ufficio trasformato in appartamento | condannato veterinario

La Corte dei Conti ha condannato un dirigente veterinario dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche al risarcimento di oltre 12.500 euro a favore dell’ente, ritenendolo responsabile di aver illegittimamente fruito di giorni di riposo compensativo retribuito, causando. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: turni - riposo

La denuncia del sindacato: "Grave carenza di personale e turni di riposo soppressi nel carcere"

La Trattoria Minghina di Madonna dell’Albero è alla ricerca di un/a cameriere/a di sala, preferibilmente con esperienza, da inserire nel proprio staff. Orario di lavoro: Dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo settimanale. I turni saranno distribuiti tra pra - facebook.com Vai su Facebook

Turni massacranti e niente riposo settimanale per meno di 6 euro l’ora: il salario minimo per la “stagione” in Romagna è ancora un miraggio - Il tutto per una media di paga inferiore ai sei euro l’ora (5,60 euro di media) ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Turni massacranti e niente riposo, multata azienda autostradale - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Savona, in collaborazione con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Savona, hanno svolto un'attività a contrasto del lavoro sommerso e irregolare, con la ... ansa.it scrive