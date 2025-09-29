Turista tedesco scivola dal sentiero e cade per diversi metri

Momenti di preoccupazione domenica 28 settembre nei pressi di Merano sul sentiero della Roggia di Maia dove un turista tedesco, scivolando, ha fatto una brutta caduta di diversi metri ed ha riportato alcune fratture alla caviglia e alla spalla.A chiamare la Centrale Unica di Emergenza è stato un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

