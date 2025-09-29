Turismo Roma vola | la Capitale sta battendo record su record

"Roma sta attualmente vivendo un periodo di straordinaria crescita, come dimostrano i numeri e prevediamo che questo trend di crescita continuerà anche nei prossimi anni". Lo ha detto il sindaco Roberto Gualtieri al Global Summit del World Travel&Tourism Council (Wttc), che si svolge all'Auditorium Parco della Musica a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il turismo in Italia vola e il Belpaese ospita il 25° Global Summit del WTTC a Roma

Estate record del turismo: 38 milioni di arrivi. Il boom di Roma: +18%. Giro d'affati da 15 miliardi

Forum Italia-Balcani: turismo e cooperazione al St.?Regis Roma

Il "Colosseo Quadrato", con la sua architettura razionale e metafisica, è diventato sfondo o citazione di molti film, da Roma città aperta di Rossellini a l'Eclisse di Antonioni. https://turismoroma.it/it/luoghi/palazzo-della-civilt%C3%A0-italiana… IG teorema_di - X Vai su X

