Turismo Relais & Châteaux | nel 2024 gli associati registrano un volume di vendite per 3,2 mld
(Adnkronos) – L'Associazione di hotel e ristoranti indipendenti Relais & Châteaux pubblica i risultati del proprio sondaggio aziendale annuale riportando un volume complessivo di vendite (basato sui dati raccolti dal 92% dei suoi associati) pari a 3,2 miliardi di euro per l’anno 2024. Il volume delle vendite degli associati Relais & Châteaux è aumentato dell’8% . L'articolo Turismo, Relais & Châteaux: nel 2024 gli associati registrano un volume di vendite per 3,2 mld proviene da Webmagazine24. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: turismo - relais
Fly me to the moon #sassaalsole #sanminiato #toscana #tuscany #turismo #italy #moonlight #relais #holiday #ancient #country #elegant - facebook.com Vai su Facebook
Varm Viaggi &amp;amp; Turismo, on air il nuovo sito - it di Varm Viaggi &amp;amp;amp; Turismo, che consente la prenotazione diretta di oltre 35 mila ... Segnala travelquotidiano.com
Relais? &amp;amp; ?Châteaux acquisisce cinque nuovi soci - Cinque nuovi? ?associati per Relais? &amp;amp;amp; ?Châteaux nel mese di gennaio,? ?tra cui due? ?Grands Chefs: si tratta del ristorante londinese Hibiscus, nel cuore di Mayfair,? dell’hotel ... travelquotidiano.com scrive