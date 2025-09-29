Turismo numeri record che smentiscono la sinistra Meloni | Italia prima in Europa per competitività seconda per turisti video

Oltre ogni polemica e tentativo dell’opposizione di inquinare “i pozzi” dell’informazione, a fine estate è tempo di bilanci su una stagione c he la sinistra voleva raccontare come fallimentare. E i numeri arrivano finalmente a fare giustizia delle fake news. “Numeri che confermano che siamo ancora più competitivi, innovativi e al passo con i tempi. Oggi l’Italia è la prima nazione europea per competitività turistica regionale, la seconda in Europa per presenze turistiche con quasi 58 milioni di arrivi internazionali. Siamo al quinto posto nella classifica globale dei paesi più visitati e ci apprestiamo a scalare un’altra posizione”, ha detto questa mattina il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenuta al WTTC Global Summit 2025 in corso a Roma e che si svolge per la prima volta in Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

