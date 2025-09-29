Turismo Meloni | verso quarto posto tra Paesi più visitati al mondo

Roma, 29 set. (askanews) - "Oggi l'Italia è la prima nazione europea per competitività turistica regionale, la seconda in Europa per presenze turistiche. Con quasi 58 milioni di arrivi internazionali siamo al quinto posto nella classifica globale dei Paesi più visitati e ci apprestiamo a scalare un'altra posizione. Numeri che ci rendono fieri del lavoro che abbiamo fatto ma che ancora non ci bastano". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla venticinquesima edizione del Global Summit WTTC, forum internazionale dedicato al settore del turismo. "Noi - ha aggiunto - siamo italiani e non fa parte del nostro Dna accontentarci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

