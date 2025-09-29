Turismo Gualtieri | Roma punta su qualità e varietà dell’offerta
Roma, 29 set. – “Roma è leader in tutti i segmenti turistici, ma stiamo lavorando su un cambiamento che riguarda la qualità”. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri, intervenuto a margine del Tourism Global Summit 2025, in corso nella Capitale. L’obiettivo, ha spiegato il primo cittadino, è superare l’idea di un turismo separato dalla vita dei residenti, riducendo i fenomeni di overtourism e promuovendo un’offerta più equilibrata. “Vogliamo lavorare sulla qualità e la varietà dell’esperienza – ha sottolineato – perché Roma ha tantissimo da offrire in tutti i quartieri: percorsi culturali, artistici e naturalistici che oggi sono ancora poco praticati”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
