Roma, 29 set. – “Roma è leader in tutti i segmenti turistici, ma stiamo lavorando su un cambiamento che riguarda la qualità”. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri, intervenuto a margine del Tourism Global Summit 2025, in corso nella Capitale. L’obiettivo, ha spiegato il primo cittadino, è superare l’idea di un turismo separato dalla vita dei residenti, riducendo i fenomeni di overtourism e promuovendo un’offerta più equilibrata. “Vogliamo lavorare sulla qualità e la varietà dell’esperienza – ha sottolineato – perché Roma ha tantissimo da offrire in tutti i quartieri: percorsi culturali, artistici e naturalistici che oggi sono ancora poco praticati”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Turismo, Gualtieri: “Roma punta su qualità e varietà dell’offerta”