Turbine eoliche con i cinesi | Taranto è fuori scelta Vasto
Renexia, la società del gruppo Toto che ha costruito il parco marino eolico offshore nell?area di Lido Azzurro, non realizzerà più a Taranto la fabbrica di turbine. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
turbine - eoliche
Cina: produzione di turbine eoliche a Baotou nella Mongolia Interna
Regno Unito-Cina: accordo per la fornitura di turbine eoliche suscita timori per la sicurezza nazionale
Nel cuore dell'Appennino molisano, il parco eolico di Vastogirardi unisce produzione di energia pulita e rispetto del paesaggio. Con le sue 18 turbine eoliche, Vastogirardi 1 e 2 generano annualmente circa 19 GWh di energia, sufficiente per alimentare circa 9
Una gigantesca turbina eolica aviotrasportata con una potenza di 1,2 megawatt è stata testata con successo in Cina - In seguito a precedenti rapporti che ne indicavano il collaudo, la mastodontica turbina eolica aerea cinese
La Cina testa S1500: la prima turbina eolica a dirigibile da un megawatt - Progetto di SAWES per sfruttare i venti in quota con meno materiali e costi ridotti.