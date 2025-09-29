Tumori proteina predice se cancro colon risponderà a chemio

Webmagazine24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una proteina per individuare le persone con cancro al colon che risponderanno alla chemioterapia, evitando così inutili effetti collaterali ai pazienti che non possono trarne beneficio. A scoprirla un gruppo di lavoro coordinato da Livio Trusolino e Andrea Bertotti, responsabili del Laboratorio di Oncologia Traslazionale dell’Irccs di Candiolo e docenti di Istologia presso . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tumori - proteina

tumori proteina predice cancroTumori, proteina predice se cancro colon risponderà a chemio - Una proteina per individuare le persone con cancro al colon che risponderanno alla chemioterapia, evitando così inutili effetti collaterali ai pazienti che non possono trarne beneficio. Secondo adnkronos.com

COLON Tumori del colon, a Candiolo scoperta la proteina che predice la resistenza alla chemioterapia - Il trattamento standard per la maggior parte dei pazienti non operabili è la chemioterapia, ma solo il 50% risponde in modo efficace ... Secondo statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Tumori Proteina Predice Cancro