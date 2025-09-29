Tumore del colon retto in Toscana il test si farà anche in farmacia
FIRENZE – Screening più semplice per il tumore al colon retto. Da oggi il kit gratuito potrà essere ritirato e riconsegnato non solo nei presidi sanitari, ma anche nelle farmacie convenzionate, facilmente riconoscibili da un logo e da una vetrofania. La novità elimina vincoli rigidi di orario e distanza, rendendo più agevole l’accesso a un controllo fondamentale. In alcune aree urbane era già possibile, ora lo sarà in tutta la Toscana. L’assessorato alla salute si aspetta un aumento delle adesioni, visto che lo screening per il colon retto – basato sull’analisi di un campione di feci per rilevare eventuali tracce di sangue occulto – è sempre stato quello con la partecipazione più bassa tra i programmi istituzionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
