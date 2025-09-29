Tudor lo ha fatto fuori Comolli incredulo | acquisto inutile

La Juventus non va oltre un deludente pareggio contro l’Atalanta e dalle scelte di Tudor nasce una polemica che non lascia scampo. Alla quinta giornata di campionato ci si sarebbe aspettati una Juve più brillante, pronta a dare un segnale forte alla Serie A. Invece i bianconeri, dopo essere andati sotto nel punteggio, hanno dovuto sudare fino agli ultimi minuti per strappare un pareggio che sa tanto di occasione sprecata. Senza ombra di dubbio, la squadra è apparsa stanca e confusa, incapace di trasformare in gol la pressione esercitata soprattutto nella ripresa. E il dato che fa più discutere non è soltanto il risultato, ma alcune decisioni di Igor Tudor che stanno facendo parlare parecchio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Tudor lo ha fatto fuori, Comolli incredulo: acquisto inutile

In questa notizia si parla di: tudor - fuori

Mercato Juventus: è fuori dai piani di Tudor, lascerà con tutta probabilità i bianconeri in estate! L’ultima indiscrezione sulla cessione di questo giocatore

Calciomercato Juve, quel bianconero è fuori dai piani di Tudor! Tre club di Serie A lo puntano: la cifra per cui potrebbe essere ceduto stupisce tutti

Ritiro Juventus, subito problemi per Tudor: Milik ancora fuori per infortunio

TUDOR FATTO FUORI: INVOCATO ESONERO IMMEDIATO https://blstg.news/eVJ6/ - X Vai su X

SpazioJ. . Juventus-Atalanta 1-1, cosa ne pensano i tifosi Sentite le opinioni dei supporters bianconeri fuori allo Stadium: quante critiche alla formazione scelta da Tudor : @diego_amo11 #Juventus #JuveAtalanta #spazioj - facebook.com Vai su Facebook

Tudor, trova un posto ad Adzic: in questa Juve non può stare fuori - Il gol decisivo con l'Inter, i 33 minuti da protagonista con il Verona: dopo le prove in estate, il montenegrino a caccia di una maglia da titolare. Riporta gazzetta.it

Alvino replica a Tudor: “Che piagnisteo! Juve ha giocato martedì in casa, il Napoli giovedì fuori” - Noi abbiamo fatto 3 partite in 7 giorni e questi sono punti che perdi alla fine, mentre il Napoli ne farà 3 in ... Si legge su tuttonapoli.net