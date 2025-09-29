Tu e quel pezzo di m di La Vardera dovete morire | nuove minacce al parlamentare regionale siciliano in un messaggio ricevuto da Giuseppe Piraino
«Tu e quel pezzo di m. di La Vardera dovete morire». Nuove minacce mafiose sono arrivate via Whatsapp a Ismaele La Vardera, parlamentare regionale siciliano e leader di Controcorrente. «Purtroppo - spiega il parlamentare - queste parole sono il testo di un messaggio ricevuto ieri da Giuseppe Piraino, imprenditore che ha denunciato il pizzo e fatto arrestare i vertici della mafia di Borgo vecchio..
