Trump se la prende pure con Hollywood 100% di dazi su tutti i film realizzati fuori dagli Usa

Dazi al 100% sui film americani prodotti fuori dagli Stati Uniti. Stavolta Donald Trump sembra intenzionato ad andare fino in fondo. A quasi un anno dalla sua elezione il presidente torna a minacciare l’abitudine ormai consolidata delle produzione hollywoodiane di andare a girare lontano dagli Usa per ottenere agevolazioni fiscali. “Altri paesi hanno rubato il nostro settore cinematografico come con le caramelle dalle mani di un bambino”, ha scritto il presidente su Truth Social. “La California, con il suo governatore debole e incompetente è stata colpita in modo particolarmente duro”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump se la prende pure con Hollywood, “100% di dazi su tutti i film realizzati fuori dagli Usa”

