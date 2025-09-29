Donald Trump è pronto a imporre dazi del 100% sui film stranieri o meglio prodotti all’estero. Sarà, forse, colpa del travolgente successo che negli Stati Uniti sta avendo il film giapponese, anzi l’anime, tratto dal manga Demon Slayer. Che, questa settimana, ha dominato il box office americano guadagnando, solo nel weekend, più di 17 milioni . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Trump se la prende coi film stranieri: “Dazi al 100%”