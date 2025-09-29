Trump | Se accettato da Hamas l' accordo permetterà il rilascio degli ostaggi all' istante

Tgcom24.mediaset.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Se accettata da Hamas, la nostra proposta prevede il rilascio immediato degli ostaggi, non oltre 72 ore": lo ha detto Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

