Trump | Se accettato da Hamas l' accordo permetterà il rilascio degli ostaggi all' istante
"Se accettata da Hamas, la nostra proposta prevede il rilascio immediato degli ostaggi, non oltre 72 ore": lo ha detto Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Coca-Cola, Trump: “Ha accettato di usare zucchero di canna”
Putin ha accettato di incontrare Trump. Zelensky: "Vogliamo partecipare ai vertici per una pace duratura"
Ucraina, le ombre russe sulla pace: perché Putin ha accettato di incontrare Trump proprio ora
Secondo la stampa israeliana #Hamas avrebbe accettato il piano di #pace del presidente #Trump. I miliziani però sostengono di non averlo ricevuto - facebook.com Vai su Facebook
Il piano per Gaza: prendere o lasciare. Hamas accetti entro 72 ore o Trump sosterrà Netanyahu "nel fare quello che deve" - Trump riceve Netanyahu alla Casa Bianca, Israele accetta un piano in 20 punti: rilascio degli ostaggi entro 72 ore; cessate il fuoco; amnistia per Hamas; ... Da huffingtonpost.it
Netanyahu da Trump, 'accetto il piano per mettere fine alla guerra' - La Casa Bianca pubblica il piano, subito liberi gli ostaggi e 250 prigionieri pal ... Riporta ansa.it